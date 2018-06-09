Задержан боевик "ДНР", который собирал информацию об украинской разведке

Представители военной контрразведки Операции объединенных сил на Донбассе задержали боевика террористической организации "ДНР", который собирал разведывательную информацию на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Задержанным оказался житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам. По данным украинской контрразведки, впоследствии он был направлен боевиком с позывным "итальянец" на контролируемую Украиной территорию для сбора разведывательной информации.
"Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов", - сообщает штаб ООС.
По статье 258-3 Уголовного кодекса "Создание террористической группы или террористической организации" открыто уголовное производство.
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