09 июня 2018, суббота

Задержан боевик "ДНР", который собирал информацию об украинской разведке

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Представители военной контрразведки Операции объединенных сил на Донбассе задержали боевика террористической организации "ДНР", который собирал разведывательную информацию на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Задержанным оказался житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам. По данным украинской контрразведки, впоследствии он был направлен боевиком с позывным "итальянец" на контролируемую Украиной территорию для сбора разведывательной информации.

"Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов", - сообщает штаб ООС.

По статье 258-3 Уголовного кодекса "Создание террористической группы или террористической организации" открыто уголовное производство.

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