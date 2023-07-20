В Одессе задержан блогер, который был «правой рукой» коллаборанта Стремоусова 20 июля, 15:28 Пророссийскому блогеру грозит до десяти лет тюрьмы (Фото:СБУ)

В Одессе Служба безопасности Украины задержала пророссийского блогера, который был «правой рукой» коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он оправдывал вооруженную агрессию России и призвал к захвату государственной власти в Украине.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину задержанный и Стремоусов организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе.

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После захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации России, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.

На своих страницах в соцсетях с общей аудиторией в 100 тысяч подписчиков он отрицал существование украинского народа.

Также блогер дискредитировал украинских защитников и призывал граждан уклоняться от мобилизации.

Его сюжеты подхватывали пропагандисты Кремля.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал придуманный никнейм.

В местах его проживания в Одесе и Южноукраинске провели обыски.

Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 ( действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 436−1 ( изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического ( нацистского) тоталитарных режимов);

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического нацистского) тоталитарных режимов); ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанный арестован, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

10 ноября прошлого года Кирилл Стремоусов, который сотрудничал с оккупантами после захвата Херсона, якобы погиб в ДТП в Херсонской области. Якобы в его машину врезался грузовик.

