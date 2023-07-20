В Одессе задержан блогер, который был «правой рукой» коллаборанта Стремоусова
Пророссийскому блогеру грозит до десяти лет тюрьмы (Фото:СБУ)
В Одессе Служба безопасности Украины задержала пророссийского блогера, который был «правой рукой» коллаборанта Кирилла Стремоусова.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, он оправдывал вооруженную агрессию России и призвал к захвату государственной власти в Украине.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину задержанный и Стремоусов организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе.
После захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации России, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.
На своих страницах в соцсетях с общей аудиторией в 100 тысяч подписчиков он отрицал существование украинского народа.
Также блогер дискредитировал украинских защитников и призывал граждан уклоняться от мобилизации.
Его сюжеты подхватывали пропагандисты Кремля.
Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал придуманный никнейм.
В местах его проживания в Одесе и Южноукраинске провели обыски.
Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ст. 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);
- ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Задержанный арестован, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
10 ноября прошлого года Кирилл Стремоусов, который сотрудничал с оккупантами после захвата Херсона, якобы погиб в ДТП в Херсонской области. Якобы в его машину врезался грузовик.