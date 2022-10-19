СБУ задержала агента РФ, собиравшего координаты украинских «центров принятия решений»

19 октября, 12:26
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Злоумышленником оказался житель временно оккупированного РФ Северодонецка (Фото:СБУ)

Злоумышленником оказался житель временно оккупированного РФ Северодонецка (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили и задержали в Черниговской области российского агента.

Об этом в среду, 19 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник собирал для ВС РФ координаты госучреждений, социальных объектов и так называемых «центров принятия решений».

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Полученные сведения российские захватчики планировали использовать для массированных воздушных ударов.

Агентом оказался прокремлевски настроенный житель временно оккупированного РФ Северодонецка Луганской области, который, перебравшись на подконтрольную Украине территорию, получил статус внутренне перемещенного лица.

«К выполнению вражеских задач злоумышленник приступил уже после освобождения региона. По указанию своего московского куратора он производил фотофиксацию объектов с привязкой к местности и обозначал геолокацию на электронных картах. Затем передавал агрессору соответствующие материалы через анонимные мессенджеры. За выполнение этих „поручений“ агент получал деньги», — рассказали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02cFtD6JJehBdj1qv7FGn7Zd38SxFU7z9rcHojuwExhRuECZ8FyhiWXaGcihgVQQyrl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Черниговская область Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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