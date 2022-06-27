СБУ задержала агента РФ, разработавшего концепцию «Николаевской народной республики»

27 июня, 17:24
Оккупанты пообещали коллаборанту «руководящую должность» (Фото:СБУ)

Оккупанты пообещали коллаборанту «руководящую должность» (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали российского агента, разработавшего концепцию фейковой «Николаевской народной республики».

Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Согласно замыслу злоумышленника и его кураторов, после завершения войны так называемая «ННР» должна была «присоединиться» к РФ, однако такому исходу помешал провал российского наступления.

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За сотрудничество оккупанты пообещали коллаборанту «руководящую должность».

«Поэтому фигурант не только готовил „концепцию“, но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра», — отметили в СБУ.

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В ходе обыска у агента РФ оперативники изъяли безоговорочные доказательства его преступной деятельности, а именно:

  • переписку с представителями спецслужб РФ;
  • российскую и советскую символику;
  • личные заметки по созданию и деятельности «ННР».
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1541418714486161409
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Николаевская область Коллаборант Война России против Украины

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