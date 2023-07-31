В Запорожье задержан корректировщик российских оккупантов, предателем оказался преподаватель вуза
У российского агента изъяли оружие (Фото:СБУ)
В Запорожье контрразведка Службы безопасности задержала информатора и корректировщика российских спецслужб, им оказался преподаватель местного вуза.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, оккупанты привлекли его к сотрудничеству в середине июля текущего года дистанционно.
По указанию РФ предатель скрыто собирал данные о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.
Для сбора разведданных фигурант обустроил «наблюдательный пункт» на собственной даче, расположенной в одном из садовых сообществ вблизи южного фронта.
Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.
Также злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.
Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через мессенджер.
Оккупантам была нужна эта информация для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Российского информатора задержали при попытке передачи разведданных агрессору.
При обыске по месту жительства задержанного обнаружили мобильный телефон для связи с агрессором, четыре сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые, три рации и оптические приборы слежения за удаленными объектами.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Он находится под страже, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.