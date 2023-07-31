В Запорожье задержан корректировщик российских оккупантов, предателем оказался преподаватель вуза 31 июля, 14:57 У российского агента изъяли оружие (Фото:СБУ)

В Запорожье контрразведка Службы безопасности задержала информатора и корректировщика российских спецслужб, им оказался преподаватель местного вуза.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оккупанты привлекли его к сотрудничеству в середине июля текущего года дистанционно.

По указанию РФ предатель скрыто собирал данные о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.

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Для сбора разведданных фигурант обустроил «наблюдательный пункт» на собственной даче, расположенной в одном из садовых сообществ вблизи южного фронта.

Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.

Также злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через мессенджер.

Оккупантам была нужна эта информация для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Российского информатора задержали при попытке передачи разведданных агрессору.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружили мобильный телефон для связи с агрессором, четыре сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые, три рации и оптические приборы слежения за удаленными объектами.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Он находится под страже, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.