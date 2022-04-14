Занимался пытками с оккупантами в Буче: полиция задержала коллаборанта 14 апреля, 10:39 Цей матеріал також доступний українською Коллаборанта задержали в Днепропетровской области (Фото:Национальная полиция)

Полиция задержала 62-летнего жителя Кривого Рога, который приехал к родственникам в Бучу и перешел на сторону оккупантов. Предатель занимался пытками украинцев вместе с армией РФ.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, после освобождения Бучи от российских оккупационных войск коллаборант прятался в Днепропетровской области.

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Согласно материалам следствия, в феврале 2022 года, находясь в Буче, мужчина вместе с оккупантами патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных.



Кроме того, следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество.

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Все следственные действия совершены полицейскими в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110−2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков у злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Поэтому фигуранту уже объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

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