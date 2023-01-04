«Имеет стратегическое значение». ВСУ начали зачистку Потемкинского острова под Херсоном — Хлань 4 января, 17:36 Украинский флаг на Большом Потемкинском острове (Фото:Кадр видео ГОНЧАРЕНКО via Telegram)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил в эфире Радио NV, что Вооруженные силы Украины начали зачистку Большого Потемкинского острова под Херсоном, который имеет стратегическое значение.

Как рассказал Хлань Радио NV, на Большом Потемкинском острове оккупанты высадили определенное количество минометных расчетов, которые «передвигались и прятались по частным дачам».

Видео дня

«Иногда им плавсредствами привозили мины, они их разгружали и обстреливали город Херсон. Если быть точнее – это микрорайон Остров, Корабел. И именно из минометов, с этого острова, они вели постоянный обстрел этого микрорайона, повреждая и здания, и критическую инфраструктуру. Микрорайон Остров – это микрорайон, в котором до войны проживало 30 тысяч населения. Это довольно густонаселенный микрорайон. И именно с островов, плавней оккупанты наносили постоянные удары по этому микрорайону», — объяснил депутат Херсонского облсовета.

Он отметил, что недавно военная администрация Херсона сообщала, что в этом районе из-за повреждения критической инфраструктуры, невозможно было подавать электричество, тепло и воду в многоквартрные дома и «даже призывы были эвакуироваться из этого района».

«Поэтому Потемкинский остров, он же начал принимать такое стратегическое значение. …я так понимаю, наши ВС и зашли, для того чтобы зачистить остров от минометных групп. Фотография, которая облетела все социальные сети, как военный вывешивает украинский флаг, была воспринята тем, что мы все же имеем контроль, зашли на этот остров», — сказал Хлань.

Он добавил, что руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Украины Наталья Гуменюк не подтверждает освобождение острова, однако именно с таких фотографий начиналась деоккупация Херсонщины.

«Самое главное то, что наши ребята начинают зачистку этого острова. И уже можно сказать о том, что интенсивность обстрелов точно будет значительно меньше», — подытожил депутат Херсонского облсовета.

2 января нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале опубликовал видео установки флага Украины на острове Большой Потемкинский.

«ВСУ освободили остров Большой Потемкинский», – подписал ролик Гончаренко.

После этого Гуменюк заявила, что говорить об освобождении острова еще рано.

