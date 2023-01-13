В ВСУ рассказали, какую цель преследуют войска РФ во время обстрелов Херсона 13 января, 13:19 Войска РФ бьют по гражданской и критической инфраструктуре Херсона (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В атаках войск РФ на Херсон нет никакой военной цели, оккупанты обстреливают город для психологического давления на население.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация на Херсонском направлении остается стабильно сложной.

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Ерин подчеркнул, что обстрелы Херсона не имеют военной цели для оккупантов, это психологическое давление не только на жителей областного центра, но и на тех, кто остается на оккупированных территориях.

«Это давление не только на херсонцев, но и на тех людей, которые находятся на временно оккупированных территориях и которые ждут возвращения украинской власти и имеют проукраинскую позицию. Враг хочет показать: «Смотрите, что произошло с Херсоном, это будет и с вами, если сюда придут ВСУ», — резюмировал он.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен.

В Херсоне были повреждены дома областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

5 января войска РФ нанесли удар по пожарной части в Херсоне. Ранее в тот же день стало известно о российских обстрелах центральной части Херсона. В результате атаки погиб 18-летний парень.

