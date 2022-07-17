«Последний фетиш промышленности СССР». Испытатель АН-225 — о том, можно ли восстановить Мрию. Семь главных тезисов из интервью

17 июля, 08:53
Эксклюзив НВ
Украинский военный рядом с уничтоженным российскими оккупантами самолетом Ан-225 Мрия в Гостомеле, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный рядом с уничтоженным российскими оккупантами самолетом Ан-225 Мрия в Гостомеле, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Радио НВ пообщалось с Константином Криволапом — бывшим инженером-испытателем Конструкторского бюро Антонов, который испытывал АН-124 Руслан и АН-225 Мрию.

В интервью он рассказал, можно ли отстроить Мрию, насколько целесообразно этим заниматься, а также о том, что убило украинскую авиаотрасль.

https://www.youtube.com/watch?v=6zQilz8-a0I

Публикуем 7 главных тезисов из разговора:

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1. Мрия — это последний фетиш советской промышленности.

2. Потребности не видит ни компания Boeing, ни компания Airbus. Я присоединяюсь к их мнению, потому что тоже не вижу таких потребностей рынка, которые требуют строительства АН-225.

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3. [Мрия] - это символ. Это самолет, который заставляет смотреть на него, когда он приземляется, когда он взлетает, когда он находится в аэропорту. Сразу же понятно: это Украина.

4. Если есть спонсор, инвестор, которому необходим такой самолет в имиджевых целях, либо он захочет сделать там вип-казино, либо туристический кейс, — почему не [восстановить]? Я пытаюсь найти экономическую целесообразность этому проекту.

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5. Восстановление второй Мрии. Есть что-то, восстановить можно. Но, опять же, при наличии инвестора. Рынка для этой машины я не вижу. И не только я не вижу.

6. Во все времена большой кадровой проблемой КБ Антонова был глубоко запенсионный возраст всех его первых и основных специалистов.

7. [Ориентация на Россию в свое время добила украинское авиастроительство]. 100%. Когда были предложения и от Boeing, и от Airbus вступать в какие-то альянсы, мы сильно растопыривали пальцы и рассказывали, какие мы крутые: «Мы — великие. Мы создали Руслан и Мрию, поэтому всякие Boeing и Airbus нам „пятки не щекотали“». Я считаю, что это все старая операция ФСБ, начиная с 2000-х годов.

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Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Авиация Ан-225 Мрия Авиационная промышленность Авиационная отрасль Ан-124-100 Руслан Авиазавод Антонов Радио НВ

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