Утихомирить бунт. В ОК Юг объяснили, зачем оккупанты свезли Росгвардию в Херсонскую область

14 февраля, 10:10
Поделиться:
В Херсонскую область прислали 200 росгвардейцев, чтоб утихомирить бунт оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонскую область прислали 200 росгвардейцев, чтоб утихомирить бунт оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На оккупированную часть Херсонской области прислали 200 бойцов Росгвардии, чтобы подавить недовольство среди российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, морально-психологическое состояние подразделений не очень высокое: «Они растеряны, у них бунтарский дух, они недовольны командованием, обеспечением».

Видео дня

«На днях туда направили около 200 росгвардейцев, чтобы усилить давление на проукраински настроенное местное население и наводить порядок в подразделениях, где этот бунтарский дух», — сказала Гуменюк.

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область для усиления контрдиверсионных мер.

Военных Росгвардии расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное.

https://www.youtube.com/watch?v=IDtSud9t7bw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Росгвардия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X