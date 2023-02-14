Утихомирить бунт. В ОК Юг объяснили, зачем оккупанты свезли Росгвардию в Херсонскую область 14 февраля, 10:10 В Херсонскую область прислали 200 росгвардейцев, чтоб утихомирить бунт оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На оккупированную часть Херсонской области прислали 200 бойцов Росгвардии, чтобы подавить недовольство среди российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, морально-психологическое состояние подразделений не очень высокое: «Они растеряны, у них бунтарский дух, они недовольны командованием, обеспечением».

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«На днях туда направили около 200 росгвардейцев, чтобы усилить давление на проукраински настроенное местное население и наводить порядок в подразделениях, где этот бунтарский дух», — сказала Гуменюк.

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты завезли около 200 военнослужащих Росгвардии в Херсонскую область для усиления контрдиверсионных мер.

Военных Росгвардии расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное.

