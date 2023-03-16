В Воздушных силах объяснили, зачем Украине нужны истребители F-16 16 марта, 10:18 Истребитель F-16 (Фото:philomat01/flickr.com)

Истребители западного образца помогут Украине завоевать преимущество в воздухе, противодействовать крылатым ракетам и дронам, а также эффективно и безопасно наносить точечные удары, «душить» ПВО, перебивать логистику врага.

Как заявил в интервью 24 каналу пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, Украине необходимо сосредоточиться на единственном типе многоцелевого самолета, а F-16 — самый распространенный в мире самолет своего класса, именно из тех, которые отвечают потребностям украинских сил.

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«Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны», — сказал он.

Игнат отметил, что самолеты типа МиГ и Су не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и дроны Shahed, а F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит сбивать эти цели действительно эффективно.

Он добавил, что F-16 доступны в некоторых странах, которые сейчас перевооружаются на еще более новые самолеты, однако разрешение на передачу F-16 от любой страны должны дать США, даже если свои самолеты они передавать не будут.

Игнат подчеркнул, что вопрос передачи истребителей непростой, требует немало времени, целый ряд согласований, но определенные сдвиги уже есть.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время, президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.