«Важный фактор». Монастырский объяснил, зачем украинцам массово выдавали оружие в начале полномасштабного вторжения 26 августа, 18:02 Денис Монастрыский (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

В первые дни российского вторжения гражданам Украины массово выдали оружие, и это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и потенциальных предателей.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, он прокомментировал инициативу раздать оружие украинцам, которые ранее не держали его в руках. Целью было вооружить потенциальное партизанское сопротивление.

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«Этот шаг стал важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков. Ведь любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием, и что «он и его семья будут первыми», — отметил Монастырский.

13 августа Монастырский заявил, что Верховная Рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Предполагается, что украинцы смогут приобретать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

2 июня Монастырский заявил, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты.

25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создали по инициативе МВД.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.

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