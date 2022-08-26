«Важный фактор». Монастырский объяснил, зачем украинцам массово выдавали оружие в начале полномасштабного вторжения

26 августа, 18:02
Поделиться:
Денис Монастрыский (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Денис Монастрыский (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

В первые дни российского вторжения гражданам Украины массово выдали оружие, и это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и потенциальных предателей.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, он прокомментировал инициативу раздать оружие украинцам, которые ранее не держали его в руках. Целью было вооружить потенциальное партизанское сопротивление.

Видео дня

Читайте также:
Европол озабочен, что после войны в Украине оружие может оказаться в руках преступников

«Этот шаг стал важным фактором сдерживания как для россиян, так и для потенциальных украинских перебежчиков. Ведь любой украинский мэр, задумавшийся об измене, понял бы, что снаружи его ждут 20 человек с оружием, и что «он и его семья будут первыми», — отметил Монастырский.

13 августа Монастырский заявил, что Верховная Рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Предполагается, что украинцы смогут приобретать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

2 июня Монастырский заявил, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты.

25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создали по инициативе МВД.

https://www.youtube.com/watch?v=6MnXFavM-fM

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Российская агрессия Огнестрельное оружие Денис Монастырский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X