«Политическая победа». Зачем штаб Черноморского флота РФ атаковали китайским беспилотником — военный эксперт 25 августа, 18:33 Штаб Черноморского флота РФ после атаки беспилотником, 31 июля (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Радио НВ, зачем штаб Черноморского флота РФ в Севастополе атаковали китайским беспилотником.



«Если брать удар по штабу Черноморского флота, то они наконец-то идентифицировали этот беспилотник. Это китайский беспилотник, который можно купить на AliExpress за 9500 долларов. Такой же, как прилетал в город Ростов-на-Дону в нефтеперерабатывающий завод», — рассказал Жданов Радио НВ.

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По его словам, россияне увидели заходивший на штаб флота беспилотник, расположенный почти на побережье, через бухту.

«А поскольку скорость у него всего 150 км в час, он летел очень низко, они начали стрелять из стрелкового оружия. Но судя по тому, что он долетел и ударил в крышу, я так понимаю, что он достигла той цели, которая была поставлена перед этим беспилотником», — сказал военный эксперт.

По словам Жданова, атака беспилотника на штаб Черноморского флота РФ — это «политический взрыв».

«Фактически сегодня после такого попадания нужно снимать очередного командующего Черноморским флотом. Если они не могут защитить штаб Черноморского флота от китайского беспилотника, то что это за армия? Что это за командующий? Одного уже сняли за крейсера Москва, теперь другого надо снимать за штаб Черноморского флота. Поэтому это политическая победа», — объяснил он.

31 июля в оккупированном Севастополе заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ, в результате которого были ранены пять человек. Оккупанты обвинили в атаке украинскую сторону.

В ВМС ВСУ утверждали, что такими сообщениями РФ признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста.

«На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод отменить мероприятия по случаю так называемого праздника», — заявили также в ВМС ВСУ.

В тот же день «сенатор» из оккупированного Россией Крыма Ольга Ковитиди заявила, что беспилотник, якобы атаковавший штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, был запущен внутри города.

Утром 20 августа в оккупированном Севастополе раздался взрыв возле штаба Черноморского флота РФ. оккупанты заявили, что украинский беспилотник якобы врезался в крышу здания штаба.

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