«Для ядерного удара не обязательно строить фортификации». Портников объяснил, зачем Шойгу осматривал укрепления в Крыму 23 декабря, 10:53 «Линия Шойгу» может оказаться нужна самому Шойгу, а не армии РФ, предполагает Портников (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via Reuters)

Необходимость укреплений, которые россияне строят на севере Крыма, сомнительна, поскольку операция ВСУ на полуострове возможна только после освобождения всего юга Украины. Впрочем, если украинцы займут южные районы Херсонской и Запорожской областей, вопрос освобождения от захватчиков Крыма может оказаться уже не военным, а политическим, говорится в колонке журналиста Виталия Портникова.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях осматривал с вертолета укрепления в районе оккупированного Армянска. Эта поездка, похоже, демонстрирует, что российские власти действительно готовятся защищать Крым от наступления украинских войск, отметил обозреватель.

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"Но есть ли смысл сооружать фортификации, которые должны защитить Крым от возможного украинского наступления? С чиновничьей точки зрения, с точки зрения демонстрации преданности „хозяину“, конечно же, есть. А Шойгу, как известно, чиновник, а не полководец. А с точки зрения военных, необходимость таких укреплений очень сомнительна. Операция по освобождению Крыма не может произойти сама собой. Минимальные условия для такой операции — это освобождение всего юга Украины, Херсонской и Запорожской областей», — написал Портников.

Однако, по его словам, уничтожение сухопутного коридора из России в Крым будет означать разгром российской армии и деморализацию российского общества.

"Это не означает, что Владимир Путин автоматически потеряет власть. Но означает, что российский президент может иначе взглянуть на политическую и военную ситуацию, которая сложится в результате крушения его украинской спецоперации. Да, понятно, что в этой ситуации Путин снова может настаивать на "красных линиях", на "территориальной целостности России", на том, что эта "территориальная целостность" включает Крым, и если на потерю юга Украины и Донбасса еще можно закрыть глаза, то вторжение в Крым — прямой путь к ядерному удару. Но только для ядерного удара совсем не обязательно строить фортификации», — отметил автор.

Если украинской армии удастся освободить юг, вопрос освобождения от захватчиков Крыма может оказаться уже не военным, а политическим, так как ослабевшей России важно будет скорее завершить войну. Если же Россия закрепится на юге Украины, то и оккупации Крыма в ближайшем будущем ничего угрожать не будет, пришел к выводу Портников.

«Но в этой ситуации „линия Шойгу“, похоже, потребуется только самому Шойгу. Ну и еще Путину, который увидит, как надежно защищен от украинцев Крым и как старается его верный министр обороны», — добавил он.

18 декабря минобороны страны-агрессора сообщило, что Шойгу "осуществил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений" в зоне военных действий.

Проект GeoConfirmed установил, что на самом деле Шойгу летал в 85 километрах от передовых позиций оккупантов, а именно на севере Крыма.

Войска РФ во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Россияне роют у побережья Черного моря окопы и траншеи, а также устанавливают «зубы дракона» — заграждения, которые должны остановить прорывы бронетехники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские окопы в аннексированном Крыму «точно не помогут», а полуостров будет возвращен под контроль Киева.