«Чтобы эффективно удирать из Херсона». Зачем россияне минируют важные коммуникации в оккупированном городе — интервью с Грабским 8 августа, 17:23 Эксклюзив НВ Стелла на въезде в город Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ рассказал, что оккупационные силы в Херсоне минируют важные коммуникации из-за осознания того, что из-за усиления давления ВСУ удержать свои позиции они не могут и должны готовить отступление.

— Я бы хотел начать разговор с вами с интересного сообщения, которое есть на Медиазоне, что приближенный к Путину руководитель ПВК Вагнер или Лига уже лично ездит по колониям и вербует наемников. Его, прежде всего, интересуют убийцы и грабители. Он говорит, что вы здесь попадете в ад, и предлагает поехать на войну в Украину в обмен на то, что человек получит увольнение. Я так понимаю, что этот контингент будет очень специфичным, если его будет достаточное количество, что это должно говорить нам о состоянии российской армии, о состоянии их способности проводить наступательные действия?

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— Вы совершенно правы насчет специфичности этого контингента. По моему убеждению, он отвечает в первую очередь пропагандистской цели для того, чтобы запугать: мол, смотрите, против вас будут действовать головорезы, которые будут уничтожать вас, убивать без ограничений. Но если успокоиться и посмотреть на это с военно-прикладной точки зрения, то в лучшем случае они могут быть использованы в качестве легкой пехоты. Их немного. Даже пусть их будет несколько тысяч, но на таком фронте несколько тысяч — ни о чем. Они не высокомотивированные бойцы, это фактически смертники или так называемый ресурс одноразового использования. Они не будут входить в состав вооруженных сил Российской Федерации, и если можно провести определенные аналогии, то это некие штрафники.

— Плюс даже во время вербовки сказали, что попытка повернуть назад, попытка скрыться — это расстрел на месте. Они и сами понимают, что возвращаться назад, хотя им и обещали, что смертность составляет примерно 15%, а вероятность ранения — 25%, я не знаю, сложилась ли у кого-то из нормальных людей картинка, что шансы 1:7, ты просто не вернешься, ты вернешься трупом.

— Здесь речь идет о том, что из определенных источников мы получаем информацию, всем нам известно то ужасное положение дел, которое есть в российских тюрьмах. Поэтому для тех людей, возможно, это и есть единственный шанс выскочить из этого ада и небольшой, но шанс каким-то образом уцелеть. Потому что каждый из них надеется, что он уцелеет. Мы понимаем, что их надежды напрасны, и для них это все-таки слабая, но надежда. Поэтому исключать такую возможность нельзя, что они их соберут. Опять-таки, с военной точки зрения, это немотивированная пехота, которой будут затыкать дыры. Никаким образом мы не должны пугаться, а просто понимать, с кем имеем дело и соответственно действовать.

— Теперь к конкретным ситуациям на украинских фронтах. Результативная ночь для украинских HIMARS, пункты оккупантов в Мелитополе, туда все долетело, сработало. И очередной удар уже по Антоновскому мосту, я так понимаю, что украинские защитники некоторое время ждали и смотрели, а что же оккупанты там будут делать. И снова как только там появились военные цели, они были поражены. Это значит, что с ПВО у них уже никак?

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