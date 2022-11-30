В разведке объяснили, зачем Россия стянула самолеты и ракеты на аэродром Энгельс

30 ноября, 13:32
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С чем связано стягивание авиации РФ на аэродром Энгельс, рассказали в разведке (Фото:Wikimapia)

С чем связано стягивание авиации РФ на аэродром Энгельс, рассказали в разведке (Фото:Wikimapia)

Российское командование проводит по рассредоточению авиации. Именно с этим связано появление дополнительных самолетов и ракет на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что в разведке не считают такие действия чрезвычайным происшествием, однако контролируют количество ракетоносителей, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению задач.

Видео дня

Ранее в Воздушных силах заявляли, что увеличение количества авиации РФ на аэродроме Энгельс может свидетельствовать о ротации российской армии и их намерениях увеличить направления ударов по Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=Lz-__uvOnok
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Авиация Ракеты Разведка Война России против Украины

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