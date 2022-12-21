РФ свезла в Запорожскую область кадыровцев, чтобы контролировать мобилизованных — мэр Мелитополя

21 декабря, 13:31
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Новая партия кадыровцев заехала на оккупированную часть Запорожской области (Фото:zp.vgorode.ua)

Новая партия кадыровцев заехала на оккупированную часть Запорожской области (Фото:zp.vgorode.ua)

На временно оккупированную территорию Запорожской области РФ свезла новую партию кадыровцев. Они заняли блокпосты от Мелитополя до Васильевки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Отрывок он опубликовал у себя в Telegram.

По словам Федорова, кадыровцы агрессивно ведут себя на дорогах и угрожают гражданским.

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«Но если раньше эти „тик-ток-воины“ в основном мародерили предприятия и запугивали местное население, то теперь есть еще одна важная задача: контролировать мобилизованных, которые абсолютно неадекватны, непрогнозируемы и могут разбежаться в любой момент», — сказал он.

Федоров подчеркнул, что оккупанты на захваченной части Запорожской области чувствуют себя совсем некомфортно, потому что «хлопок» расцветает даже в глубоком тылу".

В то же время он подчеркнул, что говорить о добровольном уходе захватчиков из Мелитополя нет оснований. Город будет освобожден только благодаря ВСУ и Силам сопротивления.

19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=1MMndUeWilU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Кадыровцы Иван Федоров Война России против Украины

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