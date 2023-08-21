РФ создает еще одно формирование на юге Украины: в британской разведке назвали главную цель 21 августа, 10:18 РФ хочет сформировать новые части на юге Украины из мобилизованных (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Россия создает еще одно формирование на оккупированных территориях юга Украины, в частности, в Херсонской области.

Как говорится в сводке разведки Минобороны Британии, оккупанты, вероятно, создают 18-ю общевойсковую армию.

Это формирование, скорее всего, будет представлять собой объединение и усиление других частей, действующих в оккупированной части Херсонской области.

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В британской разведке уточнили, что новое формирование, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованных россиян и сосредоточится на оборонительных операциях страны-агрессора на юге Украины.

«Вероятно, Россия стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в район Орехова», — резюмировали там.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед». Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Инфографика: NV