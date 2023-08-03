В ВСУ объяснили, зачем войска РФ атаковали остров Змеиный 3 августа, 13:44 Войска РФ трижды в июле сбрасывали на остров Змеиный авиабомбы (Фото:Генштаб ВСУ)

Войска РФ наносили удары из авиации по острову Змеиный в июле для оказания давления на гражданское судоходство.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

«Три такие вылазки обозначали как угрозу из воздуха для иностранных гражданских судов, которые могли прибегнуть к заходу в украинские порты. Все это было направлено на продолжение давления на гражданское судоходство с учетом дальнейших перспектив зернового соглашения», — пояснила она.

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Гуменюк уточнила, что попаданий непосредственно по острову не было.

«Бомбили район острова. По самому острову почти не попали. Там такие условные попадания по срезу воды и побережью острова», — добавила она.

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Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022-го после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.

В июле текущего года войска РФ трижды сбросили авиабомбы на остров Змеиный. Это произошло после выхода РФ из зернового соглашения.