В Генштабе ВСУ заявили, что Россия модернизировала ракеты Х-101 из-за проблем с точностью наведения 16 февраля, 15:26 Обломки крылатой российской ракеты Х-101 (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

России пришлось модернизировать крылатые ракеты Х-101 из-за проблем с точностью наведения.

Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк на брифинге.

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По его словам, российская ракета Х-101 продемонстрировала ограниченные возможности прорыва системы ПВО, поэтому оккупанты были вынуждены модернизировать ее быстрыми темпами.

Он показал фрагмент новой серии, найденный вблизи села Малютянка Киевской области. На нем видна модернизированная оптико-электронная система наведения.

Данилюк пояснил, что эта модификация появилась еще в конце осени, когда у РФ предположительно появились проблемы с наведением.

Принципиальным отличием модернизированной оптико-электронной системы наведения у ракеты Х-101 нового поколения является наличие трех неподвижных объективов.

«В старой оптико-электронной системе был один объектив, установленный на поворотный механизм с углами наклона до 10 градусов. По замыслу агрессора, модификация должна повысить точность наведения ракетных ударов на цель», — рассказал представитель Генштаба ВСУ.

«Задумка модификации ракеты свидетельствует о том, что РФ не отказывается от своей тактики терроризма, а хочет нанести все больше разрушений, убивать все больше украинцев. Именно поэтому могут появиться новые модификации и технические решения для повышения точности и смертоносности российских ракет. Украина нуждается в дальнейшей помощи союзников», — резюмировал он.

РФ применяет ракеты Х-101 для ударов по украинским городам. В частности, их использовали оккупанты во время массированного удара по Украине в ночь на четверг, 16 февраля.