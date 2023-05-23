В ВСУ объяснили, зачем РФ делает паузы в ночных ракетных атаках 23 мая, 11:57 Последствия ракетной атаки РФ на Киев в ночь на 18 мая (Фото:Stringer/Reuters)

Войска РФ делают паузы в ночных ракетных атаках на Украину, чтобы усыпить бдительность украинских военных.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в район осуществления пусков. На этот раз были маневры, но привлечения не было. Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы усыпить бдительность наших защитников. Где-то пытаются подыскать „ключи“ к слабым местам нашей ПВО», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что на данный момент ракетная угроза высока, но не критична. Она уточнила, что на боевом дежурстве в Черном море находится один ракетоноситель, а удар с моря может быть в любой момент.

«Враг уже испытывал тактику, когда выводил дополнительные ракетоносители прямо во время активности тактической или стратегической авиации. Это довольно быстрый процесс, но все же 2−3 часа, как правило, нужно, чтобы занять эту позицию. Поэтому мы постоянно обновляем информацию о наличии ракетоносителей в Черном море», — резюмировала она.

С начала мая войска РФ осуществили 11 массированных атак с применением ракет и дронов-камикадзе. Оккупанты пытаются наносить удар преимущественно ночью, однако могут делать паузы в несколько суток.

В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра и области.

Всего по Украине войска РФ выпустили 20 дронов-камикадзе и 16 крылатых ракет разных типов. Силам украинской ПВО удалось сбить все беспилотники и четыре вражеских ракеты.



