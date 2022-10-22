Зачем Путин объявил военное положение на оккупированных территориях — объясняет политолог 22 октября, 08:11 Разрушенный дом в освобожденном районе Херсонской области (Фото:Херсонська обласна військова адміністрація.)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин объявил военное положение на временно оккупированных территориях Украины.

В эфире Радио НВ Давыдюк отметил, что Путин юридически безграмотный человек и принимает решения, «которые вообще ни на что не влияют, выглядят юридически ничтожными и безграмотными».

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Политолог также связал объявление военного положения на оккупированных территориях с тем, что «частичная мобилизация» уже начала переходить в общественно-политические волнения в России, и Путин «почувствовал, что может не удержаться». По мнению Давыдюка, из-за этого он объявил о завершении «частичной мобилизации» через две недели и «будет пытаться находящихся в оккупации украинских граждан превратить в мобилизованных и призванных в армию».

«То есть он хочет произвести замену своих на наших и с заградотрядами их пускать в бой», — подчеркнул политолог.

Также он связал введение военного положения с тем, что Путин «хочет продемонстрировать все-таки, что это его территория».

«Выходит так, что он провел „референдуми“, а мир их не признал, ВСУ это не признали, даже больше — начали делать наоборот, возвращать эти территории в состав Украины. И ему нужен был какой-то шаг, чтобы продемонстрировать, что он хоть какое-то имеет отношение к этому», — объяснил Давыдюк.

19 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о введении военного положения на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Советник главы украинского Офиса президента Михаил Подоляк констатировал, что введение военного положения на оккупированных территориях со стороны РФ ничего не меняет для Украины.

По его словам, такой шаг Путина следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередным отступлением российских войск.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов назвал решение российского диктатора подготовкой к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы РФ для изменения этнического состава оккупированной территории Украины.

Он заявил, что это преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму, оставшись не наказанным.