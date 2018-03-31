Забытая гордость. Топ-10 визиток киевского модернизма в архитектуре

"Летающая тарелка" на метро Лыбедская ветшает и скоро может стать частью ТРЦ

Уникальные здания киевского модернизма, которые восхищают Запад, в Украине остаются недооцененными. Большинство из них ветшает, рискуя утратить культурную ценность, пишет журнал Новое Время.

К примеру, последние 20 лет в плачевном состоянии находится знаменитая "летающая тарелка" – здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ) на метро Лыбедская, часть которого напоминает по форме межпланетный корабль.

Творение украинского архитектора Флориана Юрьева, построенное в 1971 году, стало одним из знаковых в столичной коллекции зданий, выполненных в стиле модернизма. Однако теперь оно может и вовсе исчезнуть, став частью нового торгово-развлекательного центра. Половину здания УкрИНТЭИ - как раз ту, где расположена "тарелка" – столичные власти отдали в аренду частной компании сроком на 20 лет с правом автоматической пролонгации и реконструкции.

НВ публикует еще десять ключевых объектов столичного модернизма, которым грозит разрушение или утрата культурной ценности.

1. Отель Салют

Строительство: 1984 год

Архитекторы: Авраам Милецкий, Владимир Шевченко

Адрес: ул. Ивана Мазепы, 11

Отель в центре столицы все еще работает / Фото uahotels.info

Гостиница на 88 номеров в самом центре Киева, работающая до сих пор. Здание могло быть выше, но от пяти верхних этажей архитекторов убедили отказаться партийные лидеры, обрезавшие финансирование проекта.

В 2016 году Нацбанк выставил Салют на продажу как залоговое имущество банка Финансы и кредит, который принадлежал бизнесмену Константину Жеваго, а теперь проходит процедуру ликвидации. Пока отель никто не купил.

2. Крематорий и Парк памяти

Строительство: 1968–1980 годы

Архитекторы: Авраам Милецкий, Владимир Мельниченко, Ада Рыбачук

Адрес: ул. Байковая, 6

Столичный крематорий давно нуждается в основательном ремонте / Фото roman-grabezhov.livejournal.com

Здание крематория похоже на композицию из железобетонных лепестков, стоящее посреди Парка памяти.

Крематорий давно нуждается в капремонте, как и прилегающий к нему арт-объект — Стена памяти. По замыслу архитекторов, она должна была тянуться от входа на кладбище до самого крематория — длиной 230 м и высотой 4–14 м — и отображать течение человеческой жизни. Когда все было почти готово, партийное руководство города потребовало залить уникальные рельефы бетоном. Но все еще можно восстановить.

3. Дом мебели

Строительство: 1984 год

Архитектор: Наталья Чмутина

Адрес: ул. Дружбы народов, 23

Дом мебели продолжает работать по назначению / Фото Лев Шевченко

Один из крупнейших мебельных торговых центров столицы, площадь которого равна 20 тыс. кв. м. Знаменит своей оригинальной вогнутой к центру крышей. Дом мебели сохранился в оригинальном виде и продолжает работать по назначению. С 2014 года собственник здания готовит его реконструкцию.

4. Житний рынок

Строительство: 1982 год

Архитектор: Валентин Штолько

Адрес: ул. Верхний вал, 16

Фасад здания украшает огромное панно с историческими мотивами / Фото lyonl.com

Старейший действующий крытый рынок столицы. Как и ряд других объектов модернизма, имеет вогнутую крышу. Строгую геометрию здания из стекла и бетона дополняет декор с национальными мотивами. Фасад украшает огромное панно по мотивам древнего торгового пути из варяг в греки. В прошлом году киевские власти поручили коммунальному предприятию Житний рынок провести ремонт и реконструкцию здания. Официального проекта, по которому будут вести работы, пока нет.

5. Владимирский рынок

Строительство: 1968 год

Архитектор: Г. К. Ратушинский

Адрес: ул. Антоновича, 115

Объект должны реконструировать, но проекта еще нет / Фото Сергей Гришкевич via grishasergei.livejournal.com

Само здание все еще работающего рынка — это прекрасный образчик стиля. Но его портят различные торговые площадки, расположенные рядом, а также рекламные плакаты.

В 2017‑м столичная власть поручила одноименному коммунальному предприятию реконструировать объект. Окончательного проекта еще нет.

6. Киевский центр детей и юношества

Строительство: 1965 год

Архитекторы: Авраам Милецкий, Эдуард Бильский

Адрес: ул. И. Мазепы, 13

Здание причислено к памятникам местного значения / Фото Андрей Шурпенков

Когда бывший Дворец пионеров лишь строился, он выглядел футуристически — стеклянные фасады в те времена были редкостью. Стены центра украшены мозаиками. В здании — 130 помещений, которые могут одновременно принять до 26,5 тыс. детей. Сегодня центр причислен к памятникам местного значения. Но это не спасло здание от сноса открытой террасы, на месте которой построили ночной клуб Crystal Hall и бизнес-центр "Днепровский спуск 1".

7. Речной вокзал

Строительство: 1961 год

Архитекторы: Вадим Гопкало, Вадим Ладный, Григорий Слуцкий

Адрес: Почтовая площадь, 3

Ныне Речной вокзал ветшает и почти пустует / Фото smartclever.com.ua

Здание по форме напоминает корабль с мачтой. Ныне пребывает в упадке — ветшает и практически пустует. В 2016‑м собственниками вокзала стали бизнесмен Михаил Бродский и депутат Оппоблока Нестор Шуфрич. Новый топ-менеджмент пообещал отреставрировать здание, но пока эти слова никак не материализованы.

8. Центральный автовокзал

Строительство: 1961 год

Архитекторы: Авраам Милецкий, Эдуард Бильский

Адрес: проспект Науки, 1

Один из первых образцов столичного модернизма давно пришел в упадок / Фото Amakuha via Wikipedia

Один из первых и самых ярких образцов модернизма в Киеве. Залы ожидания украшали росписи и мозаики. Сейчас все обветшало. С 2014-го столичные власти время от времени заявляют, что перенесут саму автостанцию в другое место. А о том, что в таком случае будет с оригинальным зданием, не говорят.

9. Кинотеатр Киевская Русь

Строительство: 1982 год

Архитекторы: В. Таенчук, Н. Босенко

Адрес: ул. Сечевых стрельцов, 93

Кинотеатр с самым большим экраном в Киеве находится в плачевном состоянии / Фото kievrus.megakino.com.ua

Крупнейший коммунальный кинотеатр страны. Может похвастаться и самым большим зрительным залом Украины, рассчитанным более чем на 1 тыс. человек. Здесь же установлен и самый большой киноэкран в городе — 26 м на ­11 ­м. Сегодня у здания ободран фасад, а внутри — проблемы с отоплением, оборудованием и даже с туалетами.

10. Министерство социальной политики

Строительство: 1981 год

Архитекторы: Валентин Бавиловский, Геннадий Гранаткин

Адрес: ул. Эспланадная, 8 / 10

Оригинальных солнцерезов - панелей вдоль окон - на здании больше нет / Фото Владимир Шуваев

Двадцатиэтажная высотка Минсоцполитики — один из самых ярких столичных примеров советского модернизма в архитектуре. Осенью прошлого года чиновники министерства по собственной инициативе решили демонтировать уникальные солнцерезы, расположенные на фасаде здания.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №12 от 29 марта 2018 года.