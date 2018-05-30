Забор посольства РФ в Киеве обклеили портретами Бабченко, на Майдане готовится акция памяти

Желающие смогут почтить память Бабченко на Майдане Незалежности в Киеве

Забор посольства Российской Федерации в Киеве обклеили портретами убитого российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает Радио Свобода, участники акции возложили рядом с портретами цветы.

Отмечается, что акция перед российским дипломатическим ведомством – спонтанный протест против убийства оппозиционного журналиста.

Акція під посольством #Росія - спонтанний протест через вбивство російського журналіста Аркадія #Бабченко , який був у жорсткій опозиціі до #Путін і став на бік #Україна pic.twitter.com/xiGLH681zD — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 30 мая 2018 г.

Коллеги и друзья Бабченко призывают почтить его память в 19:00 на Майдане Незалежности в центре Киева. Организаторы просят не использовать никакой партийной или идеологической символики.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление. Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности читайте в спецтеме НВ Аркадий Бабченко убит в Киеве