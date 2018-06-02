Заблокированные выходы и разбитое имущество. В Киеве рейдеры пытались захватить ТЦ Магеллан

В пятницу, 1 июня, в Киеве неизвестные в масках заблокировали ТЦ Магелан.

Об этом сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков в Facebook.

По его словам, захватить ТЦ пытались представители Сбербанка России.

"1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в) неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан. Как стало известно от сотрудников полиции, "титушек" наняли представители Сбербанка России, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магеллан", - написал Лошаков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что входы в ТРЦ были заблокированы автомобилями, "титушки" угрожали посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещенный в Магеллане гипермаркет Ашан не открывшегося.

Также, по словам адвоката, титушки ходят по арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними. Имущество части арендаторов разбили.

Он также сообщил, что полиция не реагирует, поскольку, по их словам, общественный порядок не нарушен.

Владелец ТЦ Магеллан Анатолий Юркевич в комментарии Экономической правде отметил, что в субботу, 2 июня, "часть ТРЦ работает, а часть - нет".

"Потому что Сбербанк подписал договор с "титушками" на передачу им в управление земли, которая ими не арендуется, и части недвижимости, которая не имеет к ним никакого отношения", - отметил Юркевич.

Напомним, Хозяйственный суд Киева 29 декабря 2017 года наложил повторный арест на торговый центр Магеллан в Киеве.

В августе 2017 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Сбербанку приобрести киевский ТЦ Магеллан.

Собственник ТЦ Магеллан, бизнесмен Анатолий Юркевич заявил о нежелании отдавать актив ТЦ Магеллан Сбербанку.

24 января 2018 года Киевский апелляционный хозсуд открыл производство по апелляции Сбербанка. Также банк сейчас в судах пытается взыскать с компании Край Проперти и ее поручителя компании Универсал №16 задолженность на $67,6 млн.