Бойцам, защищающим Украину на ЗРК Patriot, подарили оружие за «безупречную работу» — фото 25 мая, 13:56 Николай Олещук вручил бойцам от Минобороны Украины пистолеты и тактические ножи (Фото:Николай Олещук/Телеграм)

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук вручил военным, которые защищают небо на зенитно-ракетных комплексам Patriot, сбивая российские ракеты, «качественное оружие». Подарки передало министерство обороны Украины.

Об этом Олещук сообщил в Telegram в четверг, 25 мая.

Военным вручили пистолеты и тактические ножи.

«Спасибо за безупречную боевую работу! Вместе — к победе!» — написал командующий Воздушных сил.

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Фото: Николай Олещук/Telegram

Фото: Николай Олещук/Telegram

Фото: Николай Олещук/Telegram

6 мая Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены».

Позже в ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 разными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО. СМИ сообщили о повреждении системы, однако уже 19 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что она уже работает.