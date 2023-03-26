За два месяца в Украине зафиксировали более 300 кибератак — Госспецсвязи 26 марта, 04:35 Хакеры (Фото:News Mag / Flickr)

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в январе-феврале 2023 года проработала более 300 киберинцидентов и кибератак. Это почти вдвое меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает Госспецсвязь.



«В январе-феврале 2023 года правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, проработала более 300 киберинцидентов и кибератак. Это почти вдвое меньше, чем за соответствующий период в прошлом году, когда Россия готовилась к полномасштабному вторжению и активность хакеров была аномально высокой», — говорится в сообщении.

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Как отмечают специалисты, в январе 2023 активность киберзлоумышленников была несколько снижена. Это, вероятно, может быть связано с периодом новогодних праздников у врага. Однако в феврале хакеры вернулись к обычному уровню активности.

С начала этого года CERT-UA фиксирует рост количества атак с целью шпионажа с акцентом на содержание постоянного доступа к организации. И даже среди вредоносного программного обеспечения, распространяемого российскими хакерами, преобладают программы для сбора данных и удаленного доступа к устройствам пользователей. Это может быть одним из признаков того, что Россия готовится к продолжительной войне. С помощью хакеров она пытается получить любую информацию, которая может дать преимущество в конвенционной войне против нашей страны: от данных по мобилизации до раскрытия секретов логистики западного оружия.