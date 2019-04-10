"За Яну и Сашку!". Объединенные силы нанесли мощный удар по позициям оккупантов - видео
В Сети появилось
видео минометного обстрела ВСУ позиций российских гибридных войск в зоне проведения
Операции Объединенных сил.
Соответствующий ролик, снятый с помощью дрона, опубликовал у себя в Facebook боец добровольческого батальона Донбасс с позывным Филин, отметив, что удар по оккупантам стал ответом на гибели Яны Червоной и Александра Милютина.
Как отмечает волонтер Юрий Мысягин, в операции приняли участие военнослужащие 46-го батальона Донбасс - Украина и боевой группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Информации о потерях противника в результате удара, пока не поступало.
Напомним, военнослужащие 54 ОМБр ВСУ Яна Червона и Александр Милютин погибли во время обстрела 152-мм снарядами позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Новозвановка-Попасная.