"За Яну и Сашку!". Объединенные силы нанесли мощный удар по позициям оккупантов - видео Сегодня, 11:12 1146 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Филина Донбасс - Украина/Facebook О потерях оккупантов информации пока нет Скриншот с видео Филина Донбасс - Украина/Facebook

В Сети появилось видео минометного обстрела ВСУ позиций российских гибридных войск в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Соответствующий ролик, снятый с помощью дрона, опубликовал у себя в Facebook боец добровольческого батальона Донбасс с позывным Филин, отметив, что удар по оккупантам стал ответом на гибели Яны Червоной и Александра Милютина.

Как отмечает волонтер Юрий Мысягин, в операции приняли участие военнослужащие 46-го батальона Донбасс - Украина и боевой группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Информации о потерях противника в результате удара, пока не поступало.

Напомним, военнослужащие 54 ОМБр ВСУ Яна Червона и Александр Милютин погибли во время обстрела 152-мм снарядами позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Новозвановка-Попасная.