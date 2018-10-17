За взрывы на арсеналах ответственность понесли 65 человек - Полторак

В связи со взрывами на складах Министерства обороны Украины к дисциплинарной ответственности привлекли больше 65 военнослужащих, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"За те события, которые произошли, мною привлечены к ответственности более 65 человек", - цитирует его заявление РБК-Украина.

По словам главы Минобороны, среди "проштрафившихся" - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которого уволили за служебное несоответствие. Еще пять генералов получили взыскания, в том числе за несоответствие занимаемой должности.

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Напомним, что в ночь на 9 октября начались взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 000 человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.