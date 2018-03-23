За вымогательство задержана главный архитектор одного из городов Харьковской области

Чиновница вымогала взятку за согласование техдокументации по размещению МАФов

Правоохранители задержали в пятницу, 23 марта, начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов Харьковской области.

Как сообщили в Генпрокуратуре, чиновница вымогала от предпринимателя взятку за согласование технической документации по размещению двух МАФов.

"За получение необходимой разрешительной документации на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности чиновница взяла 40 тысяч гривен - по 20 тысяч за каждый киоск", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Генпрокуратура готовит ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге задержали на взятке чиновника Государственной исполнительной службы.