За выходные российские войска выпустили по Украине ракеты стоимостью 200 миллионов долларов — Forbes 28 июня, 05:54 Дым в небе над Киевом после ракетного удара по Лукьявновке (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты значительно активизировали ракетные обстрелы Украины на выходных. Всего было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет.

Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, российские войска использовали весь арсенал ракет, которые есть у оккупантов: Точка-У, Х-22, Оникс, Искандер, Калібр и Х-101.

Больше всего ракет было запущено по Житомирской области — около 30. Еще 20 ракет россияне выпустили по Черниговской области. Также обстреляли Киевскую, Хмельницкую, Львовскую и Днепропетровскую области. Были атакованы Николаев, Харьков и Киев.

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По данным издания, общая стоимость выпущенных ракет составляет от 150 до 220 миллионов долларов.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — $13 млн, Калибр — $6,5 млн, Искандер — $3 млн, Оникс — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, Точка-У — $0,3 млн.

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.

Также в результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.

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