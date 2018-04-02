За все время войны на Донбассе в результате подрыва погибли более 2,5 тысяч человек

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На разминирование всего Донбасса может уйти более 800 млн долларов

На разминирование всего Донбасса может уйти более 800 млн долларов

За все время войны на Донбассе в результате подрыва погибли 2558 человек.

Об этом рассказал начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комисаров, пишет 112 Украина.

Он уточнил, что 242 человека из них – дети.

По словам Комисарова, на оккупированном Донбассе взрывоопасные предметы загрязнили 9 тысяч кв.км. На территории, подконтрольной Украине, загрязненными остаются 7 тысяч кв.км.

Он также добавил, что с 2014 года на свободной территории Донбасса очистили от взрывоопасных предметов с их последующей ликвидацией 26 тыс га.

Официальной датой начала антитеррористической операции считается 13 апреля 2014 года. В этот день боевики при поддержке Кремля захватили Славянск Донецкой области.

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