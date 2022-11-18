За время действия визового режима с рф въехать в Украину разрешили 10 россиянам 18 ноября, 18:52 Визовый режим с Россией (Фото:Госпогранслужба Украины)

За четыре месяца действия визового режима с Россией право на въезд в Украину получили 10 россиян.

Об этом сообщили в МИД Украины на запрос hromadske.

Визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины.

С 1 июля в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.

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Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войска и захвата украинских территорий в ряде областей.

Теперь граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.

При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.

Там уточнили, что возможность пересечения границы иностранцами, согласно украинскому законодательству, зависит от нескольких критериев:

действительный паспорт,

отсутствие данных об ограничении въезда от правоохранительных органов,

достаточное финансовое обеспечение на период пребывания в Украине,

подтверждение цели визита.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. В этот же день Кабмин принял соответствующее решение.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором.

