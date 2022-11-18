За время действия визового режима с рф въехать в Украину разрешили 10 россиянам
Визовый режим с Россией (Фото:Госпогранслужба Украины)
За четыре месяца действия визового режима с Россией право на въезд в Украину получили 10 россиян.
Об этом сообщили в МИД Украины на запрос hromadske.
Визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины.
С 1 июля в Украине официально начал действовать визовый режим с Россией.
Такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения российских войска и захвата украинских территорий в ряде областей.
Теперь граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без наличия визы.
При этом, как поясняли в Госпогранслужбе, наличие визы не будет гарантировать россиянам пересечение украинской границы.
Там уточнили, что возможность пересечения границы иностранцами, согласно украинскому законодательству, зависит от нескольких критериев:
- действительный паспорт,
- отсутствие данных об ограничении въезда от правоохранительных органов,
- достаточное финансовое обеспечение на период пребывания в Украине,
- подтверждение цели визита.
17 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. В этот же день Кабмин принял соответствующее решение.
24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором.