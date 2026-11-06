Фигурирует на записях НАБУ как Прайс: за высокопоставленного полицейского Ценова внесли залог в 15 млн грн — СМИ

6 ноября, 13:30
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Заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов в суде, 5 ноября 2026 года (Фото: Суспільне)

Заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов в суде, 5 ноября 2026 года (Фото: Суспільне)

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова , фигурирующего в деле Карфаген, внесли залог в размере 15 миллионов гривен. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 6 ноября.

Ценов фигурирует на записях Национального антикоррупционного бюро как Прайс.

По данным журналистов, залог в размере 13 млн грн внес его отец, еще 2 млн — другое физическое лицо.

Ценова заключили под стражу 5 ноября. Прокурор САП заявил, что организаторы преступной группы, фигурирующей в деле Карфаген — Криминал и Мексиканец, — не позднее января 2026 года привлекли Ценова, который должен был прикрывать их незаконную деятельность. За эти деньги Ценов должен был гарантировать, что его департамент не будет проводить следственные действия в отношении определенных кол-центров.

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4 ноября НАБУ задержало Ценова, еще одного высокопоставленного сотрудника Нацполиции Александра Демьянчука и основателя боксерского клуба Александра Рыбалко. В тот же день сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, в состав преступной организации входили не менее 12 человек, среди которых — генерал-майор СБУ Аким, Прайс, другие должностные лица Нацполиции и Офиса генпрокурора, а также наркоторговец Мексиканец, рецидивист Криминал (трижды судимый Андрей Осипов) и другие.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Залог Нацполиция ВАКС операция Карфаген

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