За сутки ВСУ сбили три российских самолета и вертолет

16 марта, 03:24
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Подразделение ПВО сбило российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

Подразделение ПВО сбило российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

В течение 15 марта Вооруженные силы Украины сбили три российских самолета, вертолет и еще три беспилотника оккупантов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Тип одного из сбитых самолетов пока не установили, оставшиеся два — истребители бомбардировщики Су-34. ВСУ также сбили три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=508076334047936

«Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на 15 марта, Россия потеряла уже до 40% вторгшихся в Украину подразделений.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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