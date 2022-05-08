За сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области

8 мая, 14:20
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Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Нацполиция)

Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Нацполиция)

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего было разрушено по меньшей мере 85 гражданских объектов. Также есть погибшие и раненые среди местных жителей.

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Об этом сообщает МВД в Telegram.

«Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня Смерч, танков и тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что за прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Зализное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново, Звановка, Нью-Йорк, Константиновка, Сидорово, Дроновка.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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