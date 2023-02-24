В годовщину полномасштабного вторжения в Украине уничтожили почти 1000 оккупантов и 13 танков — Генштаб

24 февраля, 08:29
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Генштаб сообщил, сколько оккупантов уничтожили за год полномасштабной войны (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Генштаб сообщил, сколько оккупантов уничтожили за год полномасштабной войны (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

За год полномасштабной войны РФ против Украины украинские защитники ликвидировали почти 147 тысяч оккупантов. За минувшие сутки уничтожили около 970 захватчиков.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 24 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 146820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков — 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2363 (+11) ед,
  • РСЗО — 474 (+3) ед,
  • средства ПВО — 247 (+3) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2033 (+4),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,
  • специальная техника — 229 (+1).

Видео дня

Накануне в Генштабе сообщили, что в попытках захватить Бахмут войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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