За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек — Арахамия

9 марта, 21:28
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Эвакуация в Украине (Фото:Нацполиция)

Эвакуация в Украине (Фото:Нацполиция)

За сутки Украине удалось эвакуировать из районов боевых действий в разных уголках страны 40 тысяч женщин и детей, из них более 3 тысяч — из оккупированных Ирпеня и Ворзеля.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Facebook.

Наиболее проблемными участками Арахамия назвал Мариуполь, Харьков и Киевскую область.

«За сутки удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось», — заявил он.

https://www.facebook.com/1756314575/posts/10209389032400211

Нацполиция сообщает, что из оккупированного Бучанского района Киевской области было эвакуировано несколько тысяч человек.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/286809210255783
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Киевская область Ворзель Ирпень Нацполиция Давид Арахамия Война России против Украины

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