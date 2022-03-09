За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек — Арахамия 9 марта, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация в Украине (Фото:Нацполиция)

За сутки Украине удалось эвакуировать из районов боевых действий в разных уголках страны 40 тысяч женщин и детей, из них более 3 тысяч — из оккупированных Ирпеня и Ворзеля.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Facebook.

Наиболее проблемными участками Арахамия назвал Мариуполь, Харьков и Киевскую область.

«За сутки удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось», — заявил он.

Нацполиция сообщает, что из оккупированного Бучанского района Киевской области было эвакуировано несколько тысяч человек.

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