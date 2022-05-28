За сутки в Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще четверо — ранены

28 мая, 21:50
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Последствия обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За последние сутки, 28 мая, российские оккупанты убили двух гражданских лиц в Донецкой области и ранили еще четырех.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечено, что одного человека россияне убили в Бахмуте, другого — в Авдеевке.

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Ранили четырех человек захватчики в Черкасском, Тоненьком, Николаевке и Авдеевке.

Установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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