За сутки в Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще четверо — ранены
Последствия обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
За последние сутки, 28 мая, российские оккупанты убили двух гражданских лиц в Донецкой области и ранили еще четырех.
Война России против Украины — главные события 28 мая
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечено, что одного человека россияне убили в Бахмуте, другого — в Авдеевке.
Ранили четырех человек захватчики в Черкасском, Тоненьком, Николаевке и Авдеевке.
Установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.
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