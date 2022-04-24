Уничтожили 59 единиц техники оккупантов. За сутки украинские защитники отбили семь атак врага на Донбассе

24 апреля, 23:04
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

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За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили семь атак оккупантов.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В частности украинские военные уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Всего за прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс оккупантов, 55 танков, 20 артиллерийских систем, 97 единиц бронированной техники, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной инженерной, 62 единицы автомобильной техники и 5 топливозаправщиков российской армии. Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты врага.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/356991596456157
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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