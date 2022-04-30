Уничтожили 39 единиц техники оккупантов. За сутки украинские защитники отбили девять атак врага на Донбассе

30 апреля, 22:58
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Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)

Украинские военные (Фото:Reuters/Serhiy Takhmazov)

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили девять атак оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В частности украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Видео дня

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/360792266076090
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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