За сутки украинские ПВО сбили семь самолетов и вертолет оккупантов
Украинские силы уже сбили семь самолетов (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
За сутки 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбили семь самолетов и вертолет оккупантов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Два самолета врага сбили украинские истребители. Еще пять уничтожили зенитные ракетные войска. «Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов», — сообщили в ВСУ.
Таким образом, 17 марта силами противовоздушной обороны уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:
- 7 самолетов;
- 1 вертолет;
- 3 БпЛА;
- 3 крылатые ракеты.
Всего по состоянию на 16 марта ВСУ уничтожили 86 самолетов (треть от всех, которые Россия задействовала для вторжения) и 108 вертолетов оккупантов.
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