За сутки украинские ПВО сбили семь самолетов и вертолет оккупантов 18 марта, 01:54 Цей матеріал також доступний українською Украинские силы уже сбили семь самолетов (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

За сутки 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбили семь самолетов и вертолет оккупантов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Два самолета врага сбили украинские истребители. Еще пять уничтожили зенитные ракетные войска. «Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов», — сообщили в ВСУ.



Таким образом, 17 марта силами противовоздушной обороны уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

7 самолетов;

1 вертолет;

3 БпЛА;

3 крылатые ракеты.



Всего по состоянию на 16 марта ВСУ уничтожили 86 самолетов ( треть от всех, которые Россия задействовала для вторжения) и 108 вертолетов оккупантов.

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