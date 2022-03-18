За сутки украинские ПВО сбили семь самолетов и вертолет оккупантов

18 марта, 01:54
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Украинские силы уже сбили семь самолетов (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские силы уже сбили семь самолетов (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

За сутки 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбили семь самолетов и вертолет оккупантов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Два самолета врага сбили украинские истребители. Еще пять уничтожили зенитные ракетные войска. «Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов», — сообщили в ВСУ.

Таким образом, 17 марта силами противовоздушной обороны уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

https://www.facebook.com/watch/?v=343424524503184&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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