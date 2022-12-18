Из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. Оккупанты за сутки 54 раза били по Херсонской области, трое погибших

18 декабря, 11:26
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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В субботу, 17 декабря, российские войска обстреляли территорию Херсонской области 54 раза, погибли три человека, шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперского огня.

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Кроме этого, враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

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В результате этого, погибли три человека, шесть жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. 17 декабря войска РФ обстреляли штаб гуманитарной помощи в селе Степановка Херсонской области. В результате одна женщина погибла и еще два человека были ранены.

https://www.youtube.com/embed/x3GpqOrRyVA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсонская область Пострадавшие Война России против Украины Ярослав Янушевич

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