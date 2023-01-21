Из артиллерии, РСЗО и минометов. Оккупанты за сутки 36 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненые 21 января, 10:58 Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Российские войска за минувшие сутки совершили 36 обстрелов по территории Херсонской области. Они били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

Кроме того, сам Херсон армия РФ обстреляла 11 раз.

«Вели огонь по жилым кварталам города. Повреждены дома горожан», – написал глава ОВА.

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По словам Янушевича, за прошедшие сутки четверо жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести. Два человека взорвались на российской мини, в том числе 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.