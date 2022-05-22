Из авиации, тяжелой артиллерии и Градов. За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые 22 мая, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов (Фото:Нацполиция via Telegram)

За минувшие сутки, 21 мая, оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. Разрушено более 58 гражданских объектов.

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Об этом сообщает полиция Донецкой области в Facebook.

«В период с 06:00 21 мая до 06:00 22 мая погибли шесть человек, десять — травмированы. Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия и объекты жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что враг нанес удары по населенным пунктам: Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Зализное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.

Российские войска обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Град.

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