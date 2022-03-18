За сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие — полиция

18 марта, 12:21
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Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки обстрелам россиян подверглись 11 населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены не менее 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов есть погибшие и раненые, среди них — дети, а также работники полиции и ГСЧС.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечено, что под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Богоявленка, Новомихайловка, Степное, Ольгинка, Васильевка, Верхнеторецкое.

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Оккупанты били по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии. Среди гражданских объектов, разрушенных РФ, — многоэтажные и частные дома, база отдыха, 11 магазинов и т.д.

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Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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