За сутки оккупанты на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции — штаб
В субботу, 1 июня, оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Пески, Павлополь, Красногоровка, Водяное, Пищевик, Авдеевка, Верхнеторецкое, Опытное.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новгородского.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.