За сутки оккупанты на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции — штаб Сегодня, 07:45 Цей матеріал також доступний українською flickr Минобороны Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет flickr Минобороны

В субботу, 1 июня, оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Пески, Павлополь, Красногоровка, Водяное, Пищевик, Авдеевка, Верхнеторецкое, Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новгородского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.