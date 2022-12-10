За сутки оккупанты 51 раз обстреляли Херсон и область, есть жертвы и пострадавшие — ОВА

10 декабря, 13:20
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Последствия российского удара по Херсонской области, 9 декабря (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

Последствия российского удара по Херсонской области, 9 декабря (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

В результате обстрелов российскими оккупантами Херсона и области 9 декабря погибли два человека, еще восемь — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он уточнил, что российские захватчики 51 раз били по Херсонской области. Мирные населенные пункты области враг обстрелял из артиллерии, РСЗО и минометов.

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Также под вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Снаряды россиян попали в территорию завода, медицинское учреждение, магазины, кафе, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

Как сообщал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, 8 декабря оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Тогда в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.

Восемь мирных жителей получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=jshgUo8lYcQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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