За сутки оккупанты 51 раз обстреляли Херсон и область, есть жертвы и пострадавшие — ОВА 10 декабря, 13:20 Последствия российского удара по Херсонской области, 9 декабря (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

В результате обстрелов российскими оккупантами Херсона и области 9 декабря погибли два человека, еще восемь — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он уточнил, что российские захватчики 51 раз били по Херсонской области. Мирные населенные пункты области враг обстрелял из артиллерии, РСЗО и минометов.

Видео дня

Также под вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Снаряды россиян попали в территорию завода, медицинское учреждение, магазины, кафе, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

Как сообщал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, 8 декабря оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Тогда в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.



Восемь мирных жителей получили ранения.