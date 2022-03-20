Уничтожили более 20 единиц техники. За сутки на Донбассе украинские военные отбили семь атак врага 20 марта, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Фото: Минобороны)

В воскресенье украинские военные только на Донецком и Луганском направлениях уничтожили более 20 единиц вражеской техники, а также около 170 человек живой силы оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

«Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток были успешно отбиты семь атак врага», — говорится в сообщении.

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В частности, украинские защитники уничтожили: 12 танков; 9 БМП; 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.

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