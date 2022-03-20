Уничтожили более 20 единиц техники. За сутки на Донбассе украинские военные отбили семь атак врага
Украинские военные (Фото:Фото: Минобороны)
В воскресенье украинские военные только на Донецком и Луганском направлениях уничтожили более 20 единиц вражеской техники, а также около 170 человек живой силы оккупантов.
Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
«Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток были успешно отбиты семь атак врага», — говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили: 12 танков; 9 БМП; 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.