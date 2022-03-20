Уничтожили более 20 единиц техники. За сутки на Донбассе украинские военные отбили семь атак врага

20 марта, 23:16
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные (Фото:Фото: Минобороны)

Украинские военные (Фото:Фото: Минобороны)

В воскресенье украинские военные только на Донецком и Луганском направлениях уничтожили более 20 единиц вражеской техники, а также около 170 человек живой силы оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

«Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток были успешно отбиты семь атак врага», — говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, украинские защитники уничтожили: 12 танков; 9 БМП; 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.

Читайте также:
В Запорожской области украинские военные уничтожили российскую колонну, в которой находились два Тигра и грузовик
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/334616832026967
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ