В течение суток мирные жители подорвались на минах в трех областях

17 марта, 20:47
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Мирные жители страдают от последствий российской оккупации (Фото:ГСЧС)

Мирные жители страдают от последствий российской оккупации (Фото:ГСЧС)

В течение пятницы, 17 марта, трое гражданских в разных областях Украины подорвались на минах.

Так, на Херсонщине в селе Малая Сейдеминуха Калиновской общины 57-летний мужчина собирал дрова, когда вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами.

Как сообщили в ОВА, из-за взрыва пострадавший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени.

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В тяжелом состоянии бригада «скорой» доставила раненого в ближайшее медучреждение. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

В Черниговской области на обочине дороги вблизи села Скоринец на противотанковой мине подорвался трактор. Травмы получил тракторист 1982 года рождения, сообщили в ГСЧС.

А в Изюме на противопехотной мине Лепесток подорвалась 66-летняя женщина, находившаяся в лесу. Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, с тяжелым ранением она была доставлена в больницу.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Изюм Харьковская область Черниговская область Мины Херсонская область Трактор Война России против Украины

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